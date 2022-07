Einstimmig hat der Kreisausschuss für Umwelt und Natur beschlossen, den Folgeprojektantrag für das Wässerwiesenprojekt des Landkreises Forchheim zu beantragen. Der Landkreis übernimmt auch die Trägerschaft des Projektes „Erhalt und Erweiterung der traditionellen Bewässerung im Forchheimer Land“.

Er beteiligt sich am Projekt mit zehn Prozent der Projektkosten. Der Eigenanteil beläuft sich über die Laufzeit von fünf Jahren auf 99.200 Euro.

Die Projektleiterin Julia Schrade erläuterte in einem kurzen Abriss die umgesetzten Baumaßnahmen aus der 2017 begonnenen ersten Projektphase. Elf Stauanlagen wurden vorwiegend im unteren Wiesenttal umgesetzt auf einer Gesamtfläche von circa 1900 Hektar. Weiter wurden Kartierungen durchgeführt.

Das Folgeprojekt wird laut Schrade flächenmäßig mit dem Regnitztal und den Nebentälern bei Hausen auf 2700 Hektar erweitert. Dort sind besonders hochwertige ökologische Flächen, die man längerfristig für das Wässern sichern möchte.

Neben den baulichen Maßnahmen zum Erhalt der Bewässerungssysteme sei ist vor allem die Unterstützung der Genossenschaften zum Erhalt dieser Tradition mit ihren vielfältigen positiven Nebenwirkungen für die Natur und die Gesellschaft wichtig. Dabei finden Gesichtspunkte des Arten-, Klima- und Grundwasserschutzes besonders hohe Aufmerksamkeit. Dazu gehöre wesentlich auch die Nachwuchsförderung der Akteure und die Vernetzung der einzelnen Genossenschaften. In Zeiten des Klimawandels sei diese Technik besonders gefragt.

Die ausgeklügelten Bewässerungssysteme gab es schon um 1600 in Franken. Dieses über Jahrhunderte weitergegebene Wissen über die traditionelle Wiesenbewässerung in Franken soll jetzt mit einem Antrag bei der Unesco in die „Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ aufgenommen werden und so weltweite Würdigung erfahren.

Die förderfähigen Gesamtkosten betragen 991.744 Euro bei einer beantragten Laufzeit von fünf Jahren. Der Fördersatz des Bayerischen Naturschutzfonds beträgt voraussichtlich 75 Prozent. Durch die Erweiterung des Projektgebietes wird auf eine finanzielle Beteiligung einzelner Kommunen verzichtet.