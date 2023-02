Trotz des regnerischen Wetters ließen sich die Mitglieder nicht davon abhalten: Denn mittlerweile ist der Fasching im Hundeverein der Deutschen Schäferhunde in Forchheim-Nord Kult.

Seit rund sieben Jahren verkleiden sich Frauchen, Herrchen und Hund am närrischen Sonntag − da heißt es, sich Gedanken machen, in welchem Kostüm man erscheint, denn eine Jury wird jedes Team bewerten.

Die drei besten Kostüme ergattern in jedem Jahr einen Sachpreis. So erhielten in diesem Fasching Marliese und ihre Schäferhund Dame „Nara“ den ersten Platz für ihr Prinzessinnenkostüm.

Alfred Nagengast, Seelsorger des Vereins, erlangte den zweiten Platz als Kardinal.

Der dritte Platz ging an Michael Lang und Michelle Weigler mitihrer Schäferhündin „Dorle“: Sie erschienen als Familie Feuerstein.

Zweite Vorsitzende Martina Hack übernahm die Preisverleihung, ein gemütliches Zusammensein schloss sich an. red