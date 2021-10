Kreisjugendring und der Markt Pretzfeld hatten zur Veranstaltung „Pretzfelds Zukunft gestalten“ eingeladen. Insgesamt 40 Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren aus Pretzfeld und den Ortsteilen folgten der Einladung in die Turnhalle .

In sechs Themenecken fand ein reger Austausch statt, da die Jugendlichen viele Ideen und interessante Standpunkte mitbrachten. Unterstützt, betreut und motiviert wurden sie hierbei von den beiden hauptamtlichen Kreisjugendpflegerinnen sowie Ehrenamtlichen des Kreisjugendrings. Ziel der Veranstaltung war es, die Kinder und Jugendlichen zu ihren Wünschen und Vorstellungen ihrer Zukunft in Pretzfeld und Umgebung in Bezug auf einzelne Lebensbereiche zu befragen und dadurch eine attraktive und jugendgerechte Entwicklung ihrer Heimatgemeinde anzuregen.

Bei den Ergebnissen kamen diverse Beispiele zur Sprache, die einerseits jugendspezifisch waren, andererseits durchaus lebensnah und konstruktiv in den Vordergrund rückten, da sie auch von Erwachsenen hätten genannt werden können. Es wurde beispielsweise über schwierige Engstellen an Straßenüberquerungen oder Verbesserungswünsche für den vorhandenen Bolzplatz bei der Grundschule gesprochen.

So wünschen sich die Kinder und Jugendlichen , dass ein neuer Basketballkorb installiert wird und man dann getrennt Tennis und Basketball spielen kann. Auch über einen möglichen Treffpunkt und einen Standort wurde diskutiert, an dem man sich auch bei schlechtem Wetter treffen kann. Explizit wurde eine Skateranlage wie in Forchheim oder Ebermannstadt als Wunsch notiert. Insgesamt machten die anwesenden Kinder und Jugendlichen deutlich, dass sie sich in ihrer Heimatgemeinde sehr wohlfühlen und sich durchaus vorstellen könnten, auch in zehn Jahren noch hier zu leben, sofern die Bedingungen (Arbeitsplatz und Wohnraum) ihren Vorstellungen entsprechen. red