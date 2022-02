Der Altbürgermeister und Träger des Ehrenwappens der Gemeinde Pretzfeld , Walter Zeißler, wurde 80 Jahre alt. Eigentlich ein Grund zum Feiern , doch in Zeiten einer Pandemie ist es unmöglich. „Es gehört sich trotz allem, dass die Verwaltung einer solchen Persönlichkeit Glückwünsche überbringt“, stellte Bürgermeister Steffen Lipfert fest. Er hätte gerne mehr unternommen, konnte jedoch zusammen mit der Dritten Bürgermeisterin Simone Heckmann nur mit Abstand gratulieren und ein Geschenk Pretzfelds übergeben.

Walter Zeißler ist seit 59 Jahren mit seiner Ehefrau Hilde glücklich verheiratet. Er war das dritte von fünf Kindern: „Der Kleine von den drei Großen und der Große von den drei Kleinen“, wie er immer gern erzählt. In einer alteingesessenen Familie im Pretzfelder Ortskern geboren und aufgewachsen, besuchte er die Mittelschule Ebermannstadt und wurde später Geschäftsstellenbeamter am Amtsgericht Forchheim-Bamberg.

Nach der Hochzeit versetzt

Mit der Hochzeit war er nicht schnell genug, denn obwohl er im Februar 1963 heiratete , wurde er im März nach Neustadt an der Saale versetzt. Dort kam Sohn Armin zur Welt. 1966 kam die Familie zurück nach Franken und Walter Zeißler arbeitete wieder am Amtsgericht in Forchheim. Hier konnte er viele Erfahrungen sammeln, die ihm später als Bürgermeister zugutekamen.

Zwölf Jahre war er als Gemeinderat und 18 Jahre als Bürgermeister tätig. Er engagierte sich für die Marktgemeinde Pretzfeld , die ihm immer noch sehr am Herzen liegt. Walter Zeißler stellte mit seinem Arbeitskreis ein Leitbild für die Gemeinde auf, machte sich stark für die Infrastruktur, kümmerte sich um die Schulerweiterung oder war an der Verwirklichung etlicher Baugebiete beteiligt. Außerdem war er Gründungsmitglied im Fränkische-Schweiz-Verein und Basssänger bei den „Kerscht’nzupfern“ von Theo Haas.

„Für den Ort stellt er eine prägende Persönlichkeit dar, dazu ist er immer noch fit und steckt andere mit seiner Lebensfreude und Freundlichkeit an“, meinte Steffen Lipfert und wünschte dem Jubilar Gesundheit und noch viele schöne Jahre. Außerdem hofft er, dass alle bald wieder gemeinsam feiern und nachträglich auf den runden Geburtstag Walter Zeißlers anstoßen können. red