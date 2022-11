Die Volkshochschule (VHS) des Landkreises Forchheim lädt am Donnerstag, 24. November, zu einem Vortrag ein: „Das fränkische Pretzfeld – Wiege der modernen Elektronik“.

Denn die Wiege der modernen Elektronik steht nicht im kalifornischen Silicon Valley, sondern in Franken. Die heute genutzten modernen Technologien wie Computer, Handy, Internet, emissionsfreie Energiegewinnung mit Solarzellen und Windrädern, Elektroantriebe von Autos und Zügen, verlustarme Energieübertragung und vieles mehr funktionieren alle durch die Verwendung von elektronischen Bauteilen, die auf den Pretzfelder Erfindungen und Entwicklungen beruhen, so die VHS.

In dem Vortrag wird erläutert, wie die wissenschaftlich-technischen Grundlagen der modernen Elektronik, basierend auf dem Halbleitermaterial Silizium, von einer Gruppe von Siemens-Mitarbeitern in den Räumen des Pretzfelder Schlosses in den ersten Jahren der Nachkriegszeit erfunden und entwickelt wurden.

Der Referent, Georg Müller , war ehemals am Institut für Werkstoffwissenschaften der Universität Erlangen-Nürnberg und Fraunhofer Institut IISB Erlangen tätig.

Anmeldung bei der VHS

Der kostenfreie Vortrag findet um 19 Uhr in der Aula der Grundschule Pretzfeld, Schulstraße 14, statt. Um Anmeldung (Kursnummer TR062) unter vhs-forchheim.de oder im VHS-Büro Forchheim, Hornschuchallee 20, Telefon 09191/861060, wird gebeten.