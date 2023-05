Wie schon im Schuljahr 2021/22 haben sich auch in diesem Jahr mehrere Teilnehmer des Herder-Gymnasiums Forchheim (HGF) beim Länderwettbewerb von „Jugend präsentiert“ durchgesetzt. Sie fahren nun im September nach Berlin, um ihre Schule beim Bundesentscheid zu vertreten.

In der Aula des Paul-Pfinzing-Gymnasiums in Hersbruck steigt die Spannung – Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern haben Vortragsschulungen, Rhetoriktipps und Entspannungstricks vom Team der „Jugend präsentiert“-Akademie bekommen und schließlich ihre Vorträge vor den Jurys gehalten. Nun sollen die Siegerpräsentationen bekanntgegeben werden.

Alle haben schon bewiesen, dass sie Wissen anschaulich darstellen und vermitteln können, eine Qualität, die inzwischen nicht nur in der Schule, sondern auch in Ausbildung, Studium und Beruf unabdingbar ist. Aus über 8500 Präsentationen wurden 400 für die Länderfinals ausgewählt. In Bayern haben es 62 Präsentationen so weit geschafft, und davon dürfen 14 von den Schülern im Bundesfinale in der Hauptstadt vorgestellt werden.

Die Freude in der Herder-Gemeinschaft ist groß, als klar wird, dass drei Projekte aus ihrer Schule stammen: Richard Hempel („Wie sich Fledermäuse orientieren“) und Johanna Deinhardt („Was sind Phantomschmerzen?“) aus der achten Jahrgangsstufe sowie Mattis Schüler und Manuel Ditze aus der zehnten Klasse („Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Regenwald?“) bekommen einen Fahrschein für das Bundesfinale. Damit gelingt es dem Herder-Gymnasium zum zweiten Mal hintereinander, mehrere Teilnehmer nach Berlin zu schicken.

Zudem freut man sich am HGF über zwei Länderpreise, die Schülerinnen der zehnten Klasse beim europäischen Wettbewerb errungen haben. Judith Büttner, Nathalie Kappler, Johanna Muck und Paula Pira setzten sich mit dem Thema „Mode“ auseinander. Ihre Ergebnisse präsentierten sie einerseits in Power-Point, andererseits wurde ein altes Kleidungsstück „upgecycelt“.

Einen völlig anderen Beitrag erarbeitete Arina Naumanova, eine ukrainische Gastschülerin aus der Brückenklasse am HGF. Vor dem Hintergrund des Krieges in ihrer Heimat wurden sowohl Mitschülerinnen aus der zehnten Jahrgangsstufe am „Herder“ als auch ehemalige Mitschülerinnen aus ihrer Heimat zu Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit oder dem Wert des eigenen Lebens befragt, zu Vorstellungen von der Zukunft interviewt und die Antworten in Form eines Films dokumentiert.

Die prämierten Arbeiten sind ebenso wie die beiden anderen eingereichten Wettbewerbsbeiträge im Rahmen einer kleinen Ausstellung zum Europatag am Dienstag, 9. Mai, in der Eingangshalle des Herder-Gymnasiums zu sehen. red