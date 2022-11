Der „Pottensteiner Winterzauber “ findet am Samstag, 26. November, von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 13 bis 19 Uhr im Bereich Marktplatz, Fischergasse und Bürgerhaus statt. 14 Stände bieten Geschenkartikel, Holzdeko, Mützen, Taschen, Gestecke, Honig, Gewürze, Süßigkeiten, Marmeladen, weihnachtliche Floristik, Magnetschmuck und mehr an. An den Ständen gibt es Getränke und Leckereien. Viele Geschäfte haben an diesen beiden Tagen geöffnet. Ein Kinderkarussell wird ebenfalls aufgestellt. Eröffnet wird der Winterzauber am Samstag um 15 Uhr vom Bürgermeister Stefan Frühbeißer und dem Pottensteiner Christkind auf der Bühne vor dem Bürgerhaus. Anschließend stimmt die Gruppe „Sax’n Die“ auf die besinnliche Zeit ein. An beiden Tagen werden vom Elisabethverein Pottenstein Rikschafahrten angeboten. Die Bergwachtbereitschaft Pottenstein bietet Stockbrotgrillen an. Es gibt eine Weihnachtspäckchenverlosung im „Elisabeth-Lädla“. Am Samstag wird ab 17 Uhr der Nachtwächter durch das abendliche Pottenstein führen. red