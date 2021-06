Die Deutsche Post fördert mit zahlreichen Aktionen die Leselust. Seit 2007 ist die Deutsche Post Partner der Stiftung Lesen. Mit der Initiative „Ich schenk dir eine Geschichte“ werden zum Beispiel zum Welttag des Buches rund eine Million Welttagsbücher an Schüler der vierten und fünften Klassen in ganz Deutschland verschenkt. Der diesjährige Comicroman „Biber undercover“ von Autor Rüdiger Bertram und Illustrator Timo Grubing handelt von den Freunden Selma und Tobi, die nachmittags im Chemieraum ihrer Schule experimentieren. Als es dort zu einer Explosion kommt, erwacht der ausgestopfte Biber in der alten Vitrine zum Leben. Felix hat seit seiner Präparation hundert Jahre verschlafen und nun schreckliches Heimweh. Für Tobi und Selma steht fest: Sie bringen den kleinen Nager zurück zu seinem See – großes Biberehrenwort.

Ziel der Kooperation ist es, Kinder mit spannenden Geschichten für das Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken. Darüber hinaus soll Kindern, die noch nicht gut Deutsch sprechen oder nicht gerne lesen, Lesespaß vermittelt sowie ein Beitrag zur Inklusion geleistet werden. Zu diesem Zweck wird der Romantext durch einen Comic ergänzt, der sich gut für den Einsatz in Förderschul- und Übergangsklassen eignet. Die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ steht unter der Schirmherrschaft der Kultusminister der Länder.

Kostenlose Bestseller

Darüber hinaus überreichen zahlreiche Zusteller der Deutschen Post wie beispielsweise in Weilersbach kostenlos Bücher an überraschte und erfreute Kunden ihres Bezirkes mit dem Ziel, Lesefreude zu vermitteln und zum Lesen anzuregen. Viele Bestseller sind darunter, wie etwa „Eingefroren am Nordpol“ von Markus Rex, „Ohne Schuld“ von Charlotte Link oder „ Kamala Harris “ von Dan Morain. red