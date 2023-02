Die Freude über einen vollen Tank währte für einen jungen Mann aus dem Landkreis Bamberg nicht lange. Im Zuge der Fahndung ging der Polizei ein „dicker Fisch“ ins Netz, wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt berichtete. Der Tankbetrüger wurde lokalisiert und vorläufig festgenommen.

Am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr fuhr in der Hauptstraße in Kirchehrenbach der zunächst Unbekannte auf ein Tankstellenareal und betankte seinen Audi mit Superkraftstoff im Wert von 100 Euro. Anstatt die Rechnung zu begleichen, setzte sich der junge Mann hinter das Steuer seines Wagens und brauste in Richtung Ortsmitte davon.

Die aufmerksame Angestellte hinter der Kasse alarmierte sofort die Polizei Ebermannstadt. Dabei teilte sie das Kennzeichen des Fahrzeugs mit. Allerdings war das Schweinfurter Kennzeichen bereits Anfang Februar als gestohlen gemeldet worden. Der Täter entkam zunächst in unbekannte Richtung.

Die umliegenden Polizeidienststellen wurden in die Fahndung eingebunden. Knapp eine Stunde später stellten Beamte der Polizei Forchheim den Audi verlassen auf einem Parkgelände in der Nähe von Eggolsheim fest.

Mit Unterstützung weiterer Kräfte aus Ebermannstadt und Forchheim wurde ein junger Mann , der sich auffällig verhielt, schließlich festgenommen. Den Autoschlüssel hatte er noch kurz zuvor in einem Gebüsch versteckt.

Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige bereits eine Woche zuvor im Bereich Hirschaid einem BMW betankt hatte, ohne zu bezahlen. Auch an diesem Fahrzeug war das Schweinfurter Kennzeichen angebracht.

Zudem war der junge Mann wegen mehrerer Verkehrsdelikte erheblich vorbelastet. Da er noch keinen Führerschein besitzt, wurde er bereits des Öfteren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg stellten die Beamten den Audi zur Vorbereitung der Einziehung sicher.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei weitere Beweismittel. Die Ermittlungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Nun muss sich der 20-Jährige wegen zahlreicher Delikte, unter anderem Tankbetrügerei, Urkundenfälschung und mehrerer Verkehrsdelikte, verantworten. pol