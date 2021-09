Auch in der neuen Spielzeit sind die Poetry-Slam-Veranstaltungen ein fester Bestandteil des Programms vom Jungen Theater Forchheim . Auftreten werden im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9, Forchheim , Yannik Ambrusits, May Luchs, Philipp Rotter und Laura Kohler. Karten gibt es bei allen an das Reservix-Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen, in Forchheim bei der Lotto-Annahmestelle Kefferstein, Telefon 09191/3515930 und auf jtf.de. red