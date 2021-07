Der Ortsverband Hausen /Heroldsbach von Bündnis 90/Die Grünen lädt zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Klimaschutz – aber gerecht“ mit der Bundestagskandidatin und klimapolitischen Sprecherin der Fraktion, Lisa Badum , ein. Dabei besteht auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Einladung geht an alle Interessierten am Dienstag, 20. Juli, um 19.30 Uhr ins Gasthaus „Schwarzer Amboss“ in Hausen . Die Teilnehmerzahl ist wegen der Hygienevorschriften begrenzt. Es wird um Anmeldung per E-Mail an gruene.forchheim@gmx.de gebeten. red