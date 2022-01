Ein Planenschlitzer hat sich am Montagabend an einem Lastwagen auf dem Autobahnparkplatz Wolfshöhe (Landkreis Nürnberger Land) zu schaffen gemacht. Entwendet wurde von der Ladung schlussendlich nichts. Gegen 20 Uhr parkte ein Kraftfahrer seinen Sattelzug auf dem an der A 9 Richtung Berlin befindlichen Parkplatz im Bereich der Toiletten, um seine Ruhezeit einzubringen. Der Sattelzug des Osteuropäers war mit Magermilchpulver beladen und mittels Firmenplombe versiegelt. Während er in seiner Sattelzugmaschine nächtigte, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Plane des Sattelaufliegers im hinteren rechten Bereich. Der Unbekannte verursachte mit einem Werkzeug an insgesamt zwei Stellen Längsschnitte. Weiterhin wurde ein im Bereich der Plane angebrachter verschlossener Planenspanner beschädigt. Es entstand dabei ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Verkehrspolizei Feucht bittet Zeugen, sich unter Telefon 09128/9197-0 zu melden. pol