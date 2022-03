Der VdK Buckenhofen gibt bekannt, dass der Kaffeenachmittag am Donnerstag, 24. März, entfällt. Für die Busfahrt zum Karpfenessen nach Rettern am Freitag, 1. April, sind noch Plätze frei (Impfnachweis und FFP2-Maske werden benötigt). Auch für die Mitgliederversammlung mit Ehrungen und Neuwahlen am Samstag, 30. April, können sich Interessiert anmelden unter 09131/32503 oder 09131/32333. red