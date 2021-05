Zu einer besonderen Vorbereitung auf das Pfingstfest laden Jugendliche und Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster am Pfingstsamstag um 19 Uhr in die Burgkirche der Burg Feuerstein ein. Zusammen mit den Seelsorgern wollen sie in der Pfingstvigil eine alte Form des Gottesdienstes neu interpretieren und zusammen Eucharistie feiern. „Teamgeist“ lautet die Überschrift des Jugendgottesdienstes. Die Vigilfeiern sind die Christmette und die Osternacht. Pfingsten erinnert an den 50. Tag nach der Auferstehung Jesu Christi . Das Datum gilt in der christlichen Tradition auch als Gründungstag der Kirche . In das Gotteshaus kann gerne ein Sitzkissen und eine Sitzdecke mitgebracht werden. Der Lagerfeuergottesdienst um 21 Uhr entfällt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. red