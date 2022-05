Der Förderverein der Ökologischen Land-Akademie (ÖLA) Feuerstein hat einen neuen Vorstand gewählt. Dietrich Pax aus Coburg, ein ökologisches Urgestein, ist der neue Erste Vorsitzende des Fördervereins .

Seit über 30 Jahren setzt Pax sich vielschichtig für den Umbau der Landwirtschaft zu nachhaltigerem Handeln ein. „ Ökolandbau und Bildung“ lautet sein Motto. Ob als Gründer der Landesvereinigung für ökologischen Landbau , Vorstand vom Demeter-Landesverband Bayern oder als Unternehmer: Dietrich Pax ist in vielen Bereichen zu Hause. Dies wird nicht zuletzt durch seine Gründung der Regionalwert AG Oberfranken deutlich, die auf der Überzeugung aufbaut, die Steuerung von Kapital so zu nutzen, dass regional-nachhaltige Projekte entwickelt und vorangetrieben werden können.

Mit Blick auf seine neue Rolle ergeben sich hieraus nützliche Schnittmengen: Der zentrale Zweck des Fördervereins ist die Unterstützung der ÖLA Feuerstein und die damit verbundene Förderung der Bildungsarbeit für Menschen im ländlichen Raum. Gerade in Zeiten der Digitalisierung und des Klimawandels sind das Vermitteln von Fähigkeiten im Kontext Regionalentwicklung, nachhaltiger Landwirtschaft, Umwelt und Organisation sowie auch das Schaffen von Möglichkeiten zur Stärkung der Persönlichkeit, der Gesundheit und zur Unterstützung von Familien zentral.

Zusammen mit Hans Will (Geschäftsführer der ÖLA Feuerstein) und Fritz Kroder (Vorstand des Trägervereins) geht der Förderverein mit Dietrich Pax mit neuen Ideen in die Zukunft, um so eine feste Verankerung der ÖLA in der Region zu sichern. red