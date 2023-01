Der Altbürgermeister und Ehrenbürger Paul Pöhlmann, Träger des goldenen Ehrenrings des Marktes Wiesenttal , feierte bei guter Gesundheit seinen 85. Geburtstag.

Zum großen Kreis der Gratulanten gehörten Ehefrau Gertraud, vier Kinder, elf Enkel und zwei Urenkel. Dazu gesellten sich zehn Wiesenttaler Vereine.

Natürlich durfte auch die Kommunalpolitik nicht fehlen. Diese vertraten Wiesenttals Bürgermeister Marco Trautner, die beiden Ehrenbürger Helmut Taut und Hermann Sebald sowie der Forchheimer Landrat Hermann Ulm .

Trautner fand lobende Worte für den Gründungsbürgermeister der neuen Einheitsgemeinde vor 50 Jahren. Pöhlmann stand fortan 30 Jahre lang an der Spitze des Marktes Wiesenttal und habe diesen nachhaltig geprägt, so der jetzige Rathauschef. Für Landrat Hermann Ulm war der Jubilar ein Vorbild in der Gebietsreform. Er sei 1972 auch Mitglied des ersten Kreistages Forchheim geworden. Die Kreisbürgerinnen und -bürger haben ihn danach vier Mal wiedergewählt.

Der Jubilar sagte rückblickend: „Der Hans Gebhardt, damaliger Bürgermeister aus Streitberg, war der Anlasser. Ich habe versucht, den Motor Markt Wiesenttal in Schwung zu bringen und am Laufen zu halten.“ red