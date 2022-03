In den frühen Morgenstunden des 28. Februars ist in Bamberg der aus Bösenbirkig in der Marktgemeinde Gößweinstein stammende Karmelitenpater Eduard Sebald verstorben. Johann, so sein Taufname, wurde am 9. Oktober 1940 in Bösenbirkig, in der Nähe des fränkischen Dreifaltigkeits-Wallfahrtsortes Gößweinstein , geboren.

Als junger Mann besuchte er das Theresianum der Karmeliten in Bamberg, wo er auch das Abitur ablegte. 1961 begann er sein Noviziat in Springiersbach in der Eifel, das ein Jahr später mit der zeitlichen Profess endete. Es folgte das Philosophie- und das Theologiestudium in Bamberg von 1962 bis 1964 und anschließend in Rom (1964 bis 1966). Zum Priester geweiht wurde Pater Eduard am 29. Juni 1967 von Erzbischof Josef Schneider im Bamberger Dom, zusammen mit seinem aus Hartenreuth stammenden Mitbruder Pater Rigobert Beck.

Vielfältig waren die Aufgaben, die Pater Eduard im Laufe seines Lebens wahrnahm. So war er Präfekt am Theresianum in Bamberg, Kaplan in Erlangen (Heilig Kreuz), Prior und Prokurator im Karmelitenkloster Bamberg, Begleiter der Junioren in Straubing, Prior in Wien, Seminardirektor im Theresianum, langjähriger Pfarrer in Fürth (Christkönig) und wieder Prior in Bamberg. 2015 ging Eduard in den Ruhestand.

Sein Heimatdorf Bösenbirkig lag ihm stets am Herzen. Immer, wenn es ihm möglich war, besuchte der „Maiers Hans“ – so wurde er in der Heimat genannt – seine Familienangehörigen, Freunde und Bekannten. Die Liebe zu seiner Heimat zeigte sich auch dadurch, dass er zusammen mit Pater Rigobert Beck seine Priesterjubiläen in der Basilika Gößweinstein feierte. Nicht zuletzt durch seine herzliche, gesellige Fröhlichkeit und Optimismus verbreitende Art war Pater Eduard ein beliebter Seelsorger. Beigesetzt wurde Pater Eduard nach einem feierlichen Requiem am 4. März in der Grablege der Karmelitenkirche in Bamberg.