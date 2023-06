Am langen Wochenende über Fronleichnam werden über 60 Freunde aus der Gräfenberger Partnerstadt Pringy in Hochsavoyen nach Franken kommen. Dies ist der Gegenbesuch zu dem Besuch im letzten Jahr im Land des Mont Blanc.

Die Partnerschaft zwischen Gräfenberg und Pringy besteht jetzt schon 36 Jahre. Die „Jumelage“ steht auf stabilen Füßen. Der Verein Freundeskreis Pringy und seine 170 Mitglieder leben diese Partnerschaft. Der wesentliche Aspekt dabei ist, dass die Beziehungen in der Regel auf persönlichen Freundschaften beruhen, die schon zig Jahre alt sind. Gegenseitige Besuche, private Reisen und Urlaube zu jeder Jahreszeit sowie Treffen am sogenannten dritten Ort (zwischen Gräfenberg und Pringy gelegen und darüber hinaus) bilden ein stabiles Gerüst für die Stabilität dieser Beziehungen.

Der Gräfenberger Verein verzeichnet ebenso jugendlichen Nachwuchs, der aus den Familien stammt, die seit Jahren bereits Akteure in diesem Freundschaftsgeflecht sind. So wurde viel Arbeit in den vergangenen 42 Jahren seit den ersten Kontakten geleistet. Viel größer aber ist wohl das völkerverbindende Ergebnis zweier ehemaliger Erzfeinde. Gerade in der aktuellen europäischen und weltpolitischen Lage ist es laut Vereinsangaben von enormer Bedeutung, Beziehungen und Freundschaften zwischen den Völkern zu schmieden und so dem Frieden zu dienen.

Am Samstag, 10. Juni, ist um 9.30 Uhr im Historischen Rathaussaal eine paritätisch besetzte Diskussionsrunde mit Deutschen und Franzosen. Dabei sollen sowohl Aktivitäten aus den vergangenen Jahrzehnten als auch Möglichkeiten in der Zukunft besprochen werden. Anwesend sein wird auch der Leiter des Amtes für internationale Beziehungen aus Annecy-Pringy sowie zwei Mitarbeiter und gleichzeitig Stadträte, die die Koordination der Jugendarbeit zwischen den Partnerstädten leisten.

Im letzten Sommer waren sechs Stadträte aus Gräfenberg zu einem Symposium in Annecy eingeladen, wo ebendiese Punkte zwischen Franzosen, Italienern und Deutschen diskutiert wurden. red