Die nächste Sitzung des Markt­gemeinde­rats Wiesenttal findet am Dienstag, 20. April, um 18.30 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses in Streit­berg statt. Es wird um die Park­raum­bewirtschaftung mit der Vorstellung des Leistungs­spektrums der Firma Parkster sowie um mögliche Parkflächen und Parkgebührenmodelle gehen. Ferner beschäftigt sich das Gremium noch mit der dringlichen Anordnung nach Art. 37 Abs. 3 der Gemeinde­ordnung (GO) über die Anschluss­finanzierung eines Kredites bei der Dzhyp Münster. Abschließend können Anfragen gestellt werden. red