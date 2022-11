Nicht nur der Markt Wiesenttal verlangt seit etwa einem Jahr Parkgebühren , die Nachbargemeinde Gößweinstein tut dies schon seit einigen Jahren. Gößweinstein war aber nicht Vorreiter der Tourismusgemeinden in der Fränkischen Schweiz, die Parkgebühren erheben. Das waren Pottenstein und viel früher schon Pegnitz. Der Markt Gößweinstein sieht sich nun gezwungen, die Parkgebühren zu erhöhen.

Der Grund für eine Gebührenanpassung ist eine sogenannte Zuständigkeitsverordnung, die nun zum Bundesgesetz geändert wurde. Demnach werden ab 1. Januar auf Parkgebühren , die Kommunen verlangen, 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig.

Bisher waren für eine Stunde Parken auf gemeindlichen und öffentlichen Parkplätzen in Gößweinstein 70 Cent zu berappen. Aufgrund der nun abzuführenden Mehrwertsteuer beschloss der Marktgemeinderat einstimmig, diese Parkgebühr auf 90 Cent zu erhöhen.

Eine weitere Option wäre laut Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (FW) gewesen, auf eine Erhöhung zu verzichten, was dann unter dem Strich Mindereinnahmen für die Gemeinde bedeutet hätten. Aus bisher 70 Cent pro Stunde wären dann etwas mehr als 50 Cent geworden, die im Gemeindesäckel als Einnahmen hätten verbucht werden können. Deshalb stimmten die Räte einstimmig der neuen Gebührenverordnung zu.

Wie Zimmermann betonte, nehme die Gemeinde mit der Erhöhung der Parkgebühren selbst nicht mehr ein als zuvor. Das Gesetz, das vom Bundestag verabschiedet wurde, spüle dem Bund mehr Geld in die Kassen.

Für eine Parkdauer von einer halben Stunde sind nach wie vor keine Parkgebühren zu entrichten, Stichwort „Brötchentaste“. Für 90 Minuten Parken sind künftig 1,40 Euro zu bezahlen, für 120 Minuten 1,70 Euro, für 150 Minuten 2,20 Euro und für 180 Minuten 2,60 Euro. Die Höchstparkdauer beträgt wie bisher auch drei Stunden. Die Regelung gilt täglich von 8 bis 18 Uhr, ausgenommen am Friedhofsparkplatz und am Parkplatz am „Haus des Gastes“ an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 12 Uhr. Die Parkgebühr für ausgewiesene Wohnmobilstellplätze beträgt je Tag 12,50 Euro. tw