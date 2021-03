Die neue "Visitenkarte" der Stadt Forchheim " soll er sein, der ehrwürdige Paradeplatz der Großen Kreisstadt nach seiner nun beschlossenen Umgestaltung. Mit den veranschlagten Kosten von insgesamt 8,7 Millionen Euro gelingt es den Stadtverantwortlichen endlich, die derzeit im Überfluss sprudelnden Einnahmen der Gewerbesteuer in vollen Zügen auszugeben.

Landschaftsarchitekten aus Freising und ein Lichtplaner aus Coburg haben dabei tief in die städteplanerische Trickkiste gegriffen und ein wahres Füllhorn von gestalterischen Ideen über die Köpfe der Stadträte ausgeschüttet: ein neuer Belag aus großen Granitplatten, dazwischen Streifen aus kleineren Steinen, ein Sonnendeck, vier Meter lange Doppelbänke zum Verweilen, in der Mitte ein Feld aus zwölf Wasserfontänen und nachts soll dann der gesamte Platz mit farblich abänderbarer LED-Beleuchtung stimmungsvoll illuminiert werden. Soweit so gut, sehr visionär in italienischem Flair und mit spielenden Kindern und entspannten Menschen auch anschaulich animiert.

Wenn man jedoch die Forchheimer Stadtpolitik über die letzten Jahre verfolgt und dabei den Umgang und die Kapriolen betrachtet, den die Protagonisten oftmals mit Kunst und Kultur treiben, braucht es nicht viel Fantasie, sich auszumalen, welches Szenario nach der Umgestaltung des Platzes eintreten wird: Bereits nach einem halben Jahr werden Helikopter-Eltern eine Petition verfassen, in der darauf hingewiesen wird, das Wasser der Wasserspiele regelmäßig auf Keime zu überprüfen, und dass sich Kleinkinder leicht erkälten, wenn sie nass gespritzt werden. Spätestens nach einem Jahr werden die Düsen der Fontänen nicht mehr richtig sprudeln, weil spielende Kinder diese mit Steinchen verstopft haben. Dann werden die Wasserspeier entweder eingezäunt oder, wie am Bahnhof der "Zeitbrunnen", kurzerhand abgeschaltet.

Nach dem ersten Winter werden selbst ernannte Umweltschützer auf die enorme Lichtverschmutzung aufmerksam machen und darauf hinweisen, dass Millionen von Kleinstlebewesen nachts durch die Illumination und insbesondere durch die acht Meter hohen Lichtstelen irritiert werden und so ein großes Insektensterben in der Innenstadt droht. Daraufhin wird die Beleuchtung nur noch an bestimmten, vorher festgelegten Tagen eingeschaltet und dann auch nur von 20.37 bis längstens 22.26 Uhr.

Wenn dann der zweite Sommer ins Land gezogen ist, wird es erste Beschwerden von Anwohnern und Passanten geben, die sich über die ausufernde nächtliche Frequentierung und die Lärmbelästigung beschweren. Auch wird bis dahin der herumliegende Müll an den Ruhebänken und am Sonnendeck ein großes Ärgernis sein. Des Weiteren hat es auf dem Platz schon etliche Beinahe-Unfälle mit jugendlichen Inliner- und Radfahrern gegeben, die das glatte Granitpflaster für ihre sportliche Zwecke nutzen. Daher wird sich das Ordnungsamt mit einer Sondereinheit dieses Problems annehmen und wieder für Ruhe und Ordnung sorgen.

Aber vielleicht sind all diese Gedanken auch etwas übertrieben und der neu gestaltete Paradeplatz kann tatsächlich eine Oase der Entspannung und Begegnung und so die neue Visitenkarte Forchheims werden, ohne Wenn und Aber und großes Gejammere!

Edwin Rank

Weingarts