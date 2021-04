Am Mittwoch­mittag hat eine 57-Jährige in Thurn feststellen müssen, dass ihre Lieferung mit der Post im Wert von rund 600 Euro von einem bislang unbekannten Dieb entwendet wurde. Das bestellte Paket wurde vom Zusteller vor der Haustür am Anwesen in der Unteren Hauptstraße wie verein­bart nicht einsehbar deponiert. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegengenommen.