Im Verlauf des Schuljahres sammelte die Schulfamilie des Gymnasiums Fränkische Schweiz Ebermannstadt (GFS) durch diverse Spendenaktionen über 5000 Euro für die Unterstützung der ukrainischen Geflüchteten in der Umgebung.

Das P-Seminar „Das GFS hilft“ unter der Leitung von Heike Beckenbach nahm sich der Aufgabe an, dieses Geld sinnvoll auszugeben.

Anfangs nutzten die Schüler einen Teil der Spenden, um Geflüchtete auf Burg Feuerstein mit Hygieneartikel zu versorgen. Später kauften sie Schulmaterialien für die ukrainischen Mitschülerinnen und Mitschüler am GFS. Nachdem die Gymnasiasten Kontakt zur Annaschule in Forchheim aufgenommen hatten, entschieden sie sich dazu, deren 38 ukrainischen Grundschülern zu helfen. Sie besorgten einen Berg von Schulmaterial im Wert von über 900 Euro, denn den Kindern fehlte es unter anderem an Stiften, Heften und Bastelutensilien. Besonders über Knete und Wachsmalkreide freuten sich die Kinder sehr.

Dank der großen Spendenbereitschaft der GFS-Schulfamilie ist es auch im kommenden Schuljahr möglich, die Schultaschen weiterer ukrainischer Schüler zu füllen. red