In Unterleinleiter feierten Ottilia und Wilhelm Bezold ihr 60. kirchliches Ehejubiläum im Kreise ihrer drei Kinder , neun Enkelkinder und fünf Urenkel sowie weiterer Verwandter und Freunde.

Da die standesamtliche Heirat schon ein paar Tage zuvor stattgefunden hatte, gratulierten dem Jubelpaar hier bereits Vizelandrätin Rosi Kraus und Bürgermeister Alwin Gebhardt.

Beide Jubilare sind waschechte „Laderer“ Urgesteine und gingen als Kinder auch schon gemeinsam in die gleiche Grundschule in Unterleinleiter . Wilhelm Bezold ist gelernter Maurer, arbeitete bei verschiedenen Baufirmen in der Region und zuletzt bis zu seiner Rente in der chemischen Industrie in Erlangen. Das Haus für sich und seine Frau in Unterleinleiter baute er selbst. Viele Jahre war Wilhelm Bezold Zweiter und dann Erster Kommandant der Feuerwehr Unterleinleiter . Die Feuerwehr war sein Leben, genauso wie das Holzmachen im eigenen Wald.

Seine Frau Ottila ist eine geborene Leisner und erlernte den Beruf einer Hauswirtschafterin, in dem sie einst auch im Kurhaus der Krankenkasse DAK in Unterleinleiter arbeitete. Beide verbringen bei bester Gesundheit nun ihren Lebensabend. tw