„ Christus ist glorreich auferstanden vom Tod . Sein Licht vertreibe das Dunkel in den Herzen der Menschen. Möge dieses Osterlicht überall leuchten und unsere Herzen erwärmen durch Christus , unseren Herrn.“ Mit diesem Ruf aus der Liturgie verkündete Gößweinsteins Pfarrer Pater Ludwig Mazur die zentrale Botschaft des Osterfestes nach dem Entzünden der Osterkerze.

Das Osterfeuer war von Sebastian Thiem vorbereitet worden. Die Ministranten und Mesner Reinhold Hutzler assistierten. Im grauenden Morgen trug Pater Ludwig die Osterkerze anschließend mit dem dreimaligen Ruf „Lumen Christi “ (das Licht Christi ) und der Antwort des Volkes „Deo gratias“ (Dank sei Gott) in die dunkle Basilika zur Heiligsten Dreifaltigkeit. Die beiden Lektoren Heidi Hoffmann und Kirchenpfleger Georg Lang gaben mit ihren an der Osterkerze entzündeten Fackeln das Osterlicht an die Gottesdienstgemeinde weiter, so dass sich das Licht im Kirchenraum verbreitete.

Vor dem Beginn der Auferstehungsfeier erläuterte Markus Redel den Ablauf und die Inhalte des Festgottesdienstes. Ebenso führte er zu den Schriftlesungen ein. Mit dem freudigen Gloria erhellte die Beleuchtung die Basilika vollends. Auf der Grundlage des Lukas-Evangeliums von den Emmaus-Jüngern führte Pater Ludwig am Ostermontag seine Auslegungen fort.

Der Festgottesdienst stand unter der musikalischen Leitung von Georg Schäffner, der mit dem Basilika-Chor sowie Blechbläsern und Streichern die Messe in C-Dur von Johann Michael Haydn für Soli, Chor und Orchester feierlich gestaltete. Die Solisten waren Susanne Dallhammer (Sopran), Julia Bogner (Alt), Rainer Streng (Tenor) und Thomas Höhn (Bass). tw