Alljährlich putzt sich die Fränkische Schweiz für das Frühjahr und insbesondere für das Osterfest heraus. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die wertvollen Veranstaltungen der FSV-Ortsgruppe Obertrubach .

Den Auftakt für diesen Frühjahrsputz stellte die Aktion „Saubere Landschaft“ dar. Wie in vielen anderen Orten im Landkreis Forchheim, engagieren sich auch die Obertrubacherinnen und Obertrubacher als aktive Umweltschützer und Heimatpfleger. Gemeinsam sammelte dabei Jung und Alt einen stattlichen Kubikmeter Abfall rings um Obertrubach ein. Mit leckeren Grillbratwürsten, Stockbrot für die Kleinen und Getränken ließen die Teilnehmer diese Aktion gemeinsam ausklingen.

Eine weitere wichtige Aktivität im Rahmen der Vorbereitungen auf die Osterzeit und die Wandersaison stellt alljährlich das „Girlandenbinden“ für die Osterbrunnen dar.

Hier sind fleißige, geschickte, aber auch erfahrene Hände gefragt. Diese waren auch gemeinsam beim Binden der Girlanden und Kronenbinden in den Räumen der Firma Schmetterling Verkehrslogistik am Start. Jeder fand seine Rolle bei dieser Teamarbeit, sei es bei der Organisation des nötigen Materials oder bei den Vorbereitungen der Arbeiten. Auch hier kamen das Gesellige und die Gemeinschaft nicht zu kurz. Das Schmücken und Herausputzen der Osterbrunnen erfolgte in den nächsten Tagen.

Parallel zu diesen Aktionen konnte auch die Erneuerung der Wanderwegweiser im Rahmen des Leader-Projekts „Qualitätswanderwege Fränkische Schweiz“ abgeschlossen werden. Mehrere hundert neue Wegweiser wurden durch die Wegewarte der vier Ortsgruppen in der Gemeinde Obertrubach montiert. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof wurden teilweise auch Pfosten erneuert oder ergänzt. red