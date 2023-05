Wenn Bürgermeister Marco Friepes das Goldene Buch der Gemeinde aus dem Rathausschrank holt, hat dies einen besonderen Grund. Im Weilersbacher Rathaus hat er jüngst einen hohen geistlichen Würdenträger aus dem Vatikan empfangen: Erzbischof Protase Rugambwa aus Tansania. Im Beisein von Friepes, seinem Vertreter Michael Henkel und Gemeinderätin Hermine Kemmerth sowie der mit Rugambwa befreundeten Familie Gabi und Horst Rühl trug sich der hohe Gast aus Rom in das Goldene Buch der Gemeinde ein. Er dankte zudem in einem sehr guten Deutsch für die Einladung und das gemeinsame Wiedersehen, auf das mit einem Glas Sekt angestoßen wurde.

Der Geistliche, der in Nürnberg weilte, war nach Weilersbach gekommen, um das Grab seiner ehemaligen „Herbergsmutter“ Irma Zöbelein sowie die Ruhestätte von Monsignore Adolf Schrenk zu besuchen und an beiden Gräbern zu beten. Im Juni wird er nach 16 Jahren im Vatikan Rom und Europa verlassen und in seine Heimat Tansania (Ostafrika) zurückkehren, „wo auf ihn große Aufgaben warten“, erzählte der 62-jährige Geistliche. Er war 1990 einer der 42 Diakone , die von Papst Johannes Paul II. während dessen Aufenthalt in Tansania zum Priester geweiht wurden. Erst kürzlich, am 13. April, wurde er von Papst Franziskus zum Koadjutorerzbischof von Tabora/Tansania ernannt, wo er als Oberhirte eine große Erzdiözese übernehmen wird.

2012 hatte ihn Papst Benedikt XVI . zum Erzbischof ernannt sowie zum beigeordneten Sekretär der Kongregation für die Evangelisierung der Völker und zum Präsidenten der Päpstlichen Missionswerke. 2017 bestellte ihn Papst Franziskus zum Sekretär dieser Kongregation.

Urlaubsvertretung in Weilersbach

In Weilersbach kennen noch viele Erzbischof Rugambwa als „Pater Protase“ und erinnern sich an seine Zeit in St. Anna. Als er, seinerzeit 37 Jahre alt, erstmals nach Weilersbach kam, um den ehemaligen Seelsorger Adolf Schrenk während dessen Urlaubs zu vertreten. Bestens beherbergt und umsorgt wurde er während dieser Zeit von der Weilersbacherin Irma Zöbelein. Das war 1997. Die Fränkische Schweiz hatte Rugambwa schon 1995 kennengelernt bei einem zweimonatigen Deutschkurs am Feuerstein.

Wie er einmal erzählte, stamme er aus einer Familie mit elf Kindern, die in einem Dorf lebt. Nicht nur ihm, sondern auch seinen sieben Schwestern und drei Brüdern haben seine Eltern ein Studium ermöglicht. Für den Geistlichen aus Tansania folgten noch eine weitere Urlaubsvertretung (1998) und ein Besuch in der Pfarrei. Die Verbindung zu dem fränkischen Dorf Weilersbach blieb jedoch bis heute bestehen. So war beim Abschiednehmen der beiderseitige Wunsch: ein Wiedersehen ob in Weilersbach oder in Tansania − „auch wenn er bis dahin Kardinal ist“, scherzte Bürgermeister Friepes. Heidi Amon