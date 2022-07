Musik zwischen Barock und Gegenwart, Musik, die mit dem Raum spielt, Musik um einen Moment innezuhalten und seinen Gedanken nachzuhängen – das erklingt am Samstag, 23. Juli, um 11.30 Uhr in der Petrikirche. Der Bayreuther Organist und Dekanatskantor Michael Lippert gestaltet die gute halbe Stunde zur Musikalischen Gebetszeit an diesem Wochenende. Immer wieder führt er auch eigene Kompositionen auf, so auch an diesem Samstag. Dazu kommen Orgelwerke von Johann Pachelbel , Johann Sebastian Bach und Arvo Pärt . red