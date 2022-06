Im Rahmen der Orgelreihe „Orgelmusik zum Wochenende – 40 Minuten Orgelmusik auf der Walcker-Orgel“ findet am Freitag, 24. Juni, um 19 Uhr, in der St.-Johannis-Kirche in Forchheim ein sommerliches Orgelkonzert statt. Für dieses Konzert wird Kirchenmusikdirektor Volker Gloßner, Dekanatskantor und hauptamtlicher Kirchenmusiker in Landshut, am Spieltisch der restaurierten Walcker-Orgel von 1896 Platz nehmen. Er wird Werke aus Barock und Spätromantik, von Johann Sebastian Bach , Johann Gottfried Walther über Theodore Salomé bis hin zu Louis Vièrne zum Besten geben. Der Eintritt ist frei. red