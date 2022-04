Als „Gräfenberger Sonntagskonzert“ findet am Sonntag, 10. April, ein Orgelkonzert zur Passion mit Textlesungen statt. Beginn in der evangelischen Dreieinigkeitskirche Gräfenberg ist um 17 Uhr.

Es soll eine besinnliche Stunde in der Passionszeit beim vollen Klang der Metzler-Orgel mit Werken von Johann Sebastian Bach , Samuel Scheidt und Dietrich Buxtehude werden. Textlesungen aus Briefen von Dietrich Bonhoeffer , die er während seiner zweijährigen Inhaftierung an seine Verlobte Maria von Wedemeyer geschrieben hat, ergänzen die Orgelwerke und verweisen auf die beginnende Karwoche.

An der Orgel: Ekkehard Wildt, Kirchenmusiker i. R. mit A-Diplom, ehemaliger akademischer Musiklehrer an der Universität Erlangen und Kantor an der Neustädter (Universitäts-) Kirche Erlangen; Lesungen: Melanie Büttner, Erika Pöllet und Sonja Schmidt. Der Eintritt ist frei. Besucher werden gebeten, während des Konzertes eine FFP2-Maske zu tragen. red