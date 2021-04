Ab Mittwoch, 5. Mai, bietet das Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus Forchheim einen Onlinekurs Qigong an. An drei Übungsabenden (5., 12. und 19. Mai) jeweils von 18 bis 18.50 Uhr können Interessierte mit Vorkenntnissen teilnehmen. Eine Kursgebühr wird erhoben. Anmeldung bis zum 30. April, telefonisch unter 09191/6155287 oder via E-Mail an mgh@forchheim-nord.de. red