Die Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung. Beim Online-Vortrag „ E-Autos und Lademöglichkeiten“ am Donnerstag, 17. Februar, um 19.30 Uhr, der im Rahmen der Vortragsreihe des Arbeitskreises Info-Offensive Klimaschutz des Landkreises Forchheim angeboten wird, werden die Unterschiede zwischen Elektro-Auto , Hybridantrieb und Range-Extender erläutert. Außerdem gibt es Hinweise, worauf bei der Anschaffung eines E-Autos geachtet werden sollte und wie das Laden funktioniert. Anmelden kann man sich unter www.vhs-forchheim.de bis 15 Uhr am Vortragstag. red