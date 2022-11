Der Arbeitskreis Info-Offensive des Landratsamtes und die Volkshochschule Forchheim laden zum Online-Vortrag „Die Hybridheizung mit Energiemanager

– Heizen mit Sonne, Luft, Holz oder Gas“ am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr ein. Durch die Kombination verschiedener Anlagentechniken (Solarthermie, Stückholz-/Pelletsheizung, Wärmepumpe, Gas-Brennwerttechnik) kann ein effizientes Heizsystem geschaffen werden. Der Vortrag gibt Informationen zur Funktionsweise und den Vorzügen beim Betrieb einer Hybridheizung mit Pufferspeicher. Ergänzend werden einige Kombinationsmöglichkeiten vorgestellt sowie wichtige Punkte zur Entscheidungsfindung angesprochen. Ein kurzer Überblick über die Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten, aktuelle Fördermöglichkeiten und allgemeine Tipps zum Energiesparen beim Heizen runden den Vortrag ab. Der Vortrag findet nur im Internet statt, die Teilnahme ist kostenfrei. Es ist eine rechtzeitige Anmeldung über: vhs-forchheim.de ( Kurs Nr. Fo920) erforderlich, damit die Verantwortlichen den Interessierten die Zugangsdaten spätestens am Donnerstag per E-Mail zusenden können. Das komplette Vortragsprogramm gibt es ebenfalls im Internet unter: Lra-fo.de/klima. red