Der Geschichtsverein Colloquium Historicum Wirsbergense lädt am Dienstag, 22. Februar, 19 Uhr, zu einer kostenlosen Online-Führung ein. Im Levi-Strauss-Museum Buttenheim findet derzeit eine Sonderausstellung unter dem Titel „Von Franken in die Neue Welt“ statt. Sie handelt von der Auswanderung vieler jüdischer Familien in die USA während des 19. Jahrhunderts. Tanja Roppelt und Nicolas Jagla erläutern ausgewählte Teile der Ausstellung. Die Zugangsdaten sind auf der Homepage des CHW unter dem Termin angegeben: http://www.chw-franken.de. red