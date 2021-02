Der Bayerische Bauernverband (BBV) lädt alle Landwirte , die einen Biobetrieb bewirtschaften oder an der Umstellung von konventioneller Landwirtschaft zur ökologischen Landwirtschaft Interesse haben, zur Fachtagung " Ökologischer Landbau " ein. Dieses Onlineseminar findet statt am Freitag, 5. Februar, von 9.30 bis circa 14.30 Uhr. Weitere Informationen sowie die Anmeldung sind unter www.bayerischerbauernverband.de oder via E-Mail an Bamberg @BayerischerBauernVerband.de möglich. red