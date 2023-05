76 ausgesuchte Karossen machen sich am Samstag, 6. Mai, um 10.01 Uhr auf eine knapp 160 Kilometer lange Erlebnisausfahrt in die Fränkische Schweiz nach Start im „Wiesent-Garten“ in Ebermannstadt . Rosenhut, eine Vereinigung fränkischer Edelbrenner, führt diese Ausfahrt jährlich durch.

Für Ebermannstadt als Start und Ziel sprachen das 700. Stadtjubiläum. Die Oldtimerfahrerinnen und -fahrer stammen aus dem hohen Norden (Bremen), aus dem Frankfurter-Wiesbadener-Aschaffenburger Raum, dem Süden Bayerns mit München, Nordbayern mit Nürnberg, Fürth, Forchheim, Bamberg, Würzburg und aus Schmalkalden in Thüringen.

Beim Zieleinlauf auf dem Marktplatz ab 16 Uhr kann man die Oldtimer aus der erfolgreichen Autobaugeschichte ab den 50er Jahren bewundern. Der Streckensprecher Marco Maiberger wird die verschiedenen Marken von Alfa Romeo , Austin, Auto-Union, Bentley, BMW , Borgward , Chevrolet , Citroën über Daimler-Benz , Fiat , Ford, Intermeccanica, Jaguar, Lancia , Lotus, Opel , Porsche , Skoda , Triumph bis hin zu Volvo und VW vorstellen. Am Samstag, werden im Kirchenwehr 10 am „Wiesent-Garten“ die Karossen im Minutentakt starten und auf ihre 160 Kilometer lange Ausfahrt geschickt. Erster Stopp wird ab 10.45 Uhr beim Rosenhut-Brenner Johannes Haas in Pretzfeld sein. Von da geht es dann hinaus und hinauf zum Mittagsziel Burg Rabenstein.

Nach dem Wiederstart ab 14 Uhr führt die von Fahrtleiter Helmut und Gerda Fischer erstellte Route nach Heiligenstadt. Voraussichtlich werden die Karossen dann dort ab 15 Uhr zu einem letzten Zwischenstopp eintreffen. Die Schlussetappe bietet einen sanften Abschied aus dieser herrlichen Mittelgebirgslandschaft zum Marktplatz in Ebermannstadt .

Als sich die Solidargemeinschaft vor 29 Jahren gründete, hat sie den Namen Rosenhut gewählt. Die Banderole auf den Obstbränden ist das Gütesiegel der acht Edelbrenner, deren Brennhäuser in Franken beheimatet sind, vom Untermain bis in die Fränkische Schweiz. Rosenhut als technischer Begriff steht für den tütenförmigen, kupfernen Aufsatz im Mittelalter über dem Brennkessel, an dem das Destillat teilweise kondensiert. red