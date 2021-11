Olaf Bossi präsentiert am Freitag, 12. November, ab 20 Uhr im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9, „Die Ausmist-Comedy-Show“.

Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg? Diese Frage hat sich Olaf Bossi vor einigen Jahren gestellt. Während sich in Wohnung, Kalender und Kopf Gegenstände, Termine und Gedanken türmten, war das Konto immer viel zu schnell leer und es fehlten Zeit, Freiheit und Zufriedenheit . Olaf Bossi war klar: Es war Zeit für einen Neuanfang. Doch wie?

Als zweifacher Familienvater waren die Handlungsmöglichkeiten begrenzt. Die Weltreise mit Selbstfindungstrip war ausgeschlossen. Statt weiterhin zu versuchen, sich glücklich zu konsumieren, begann er, bewusster zu leben. Doch diese „Diät der Dinge“ war leichter gesagt als getan. Welche Methoden des Aufräumens und Ausmistens grandios funktionierten und welche floppten, das hat Olaf Bossi auf einer zweijährigen Abenteuerreise durch den Minimalismus-Kosmos erkundet. Seine wichtigsten und humorvollsten Erkenntnisse auf dem Weg zum Minimalismus-Experten sowie selbst entwickelte Methoden präsentiert er in seinem Programm. Er zeigt, dass Aufräumen richtig Spaß machen kann, und gibt Hilfestellungen für ein leichtes, schuldenfreies und medial entschlacktes Leben.

Olaf Bossi hatte in den 90ern mehrere Charthits als „Das Modul“ („Kleine Maus“, „Computerliebe“). Er ist einer der erfolgreichsten Schlagerautoren (unter anderem für Maite Kelly, Vanessa May und Beatrice Egli) und mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Bossi war bereits mehrfach im TV zu sehen, hat zahlreiche Kleinkunstpreise gewonnen und den dritten Platz beim European Speaker-Award belegt. Außerdem ist er ein studierter Medienpädagoge und gibt regelmäßig Unterricht an Schulen.

Karten gibt es bei allen an das Reservix-Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen, in Forchheim zum Beispiel bei der Lotto-Annahmestelle Kefferstein, Hornschuhallee 21, Telefon 09191/3515930, sowie online unter www.jtf.de. red