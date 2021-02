Es ergeht Einladung zum offenen Online-Gebetsraum "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben" des Dekanats Gräfenberg , der am Freitag, 5. Februar, zum ersten Mal geöffnet ist.

Der Gebetsraum lädt Menschen über Gemeinde- und Konfessionsgrenzen hinweg dazu ein, aufeinander zu hören und vor allem miteinander zu beten. Verantwortlich für die Abende ist Pfarrerin Carina Knoke aus Egloffstein.

Der Gebetsraum steht in den nächsten beiden Monaten jeden ersten und dritten Freitag von 19 bis circa 20 Uhr offen, also am 5. und 19. Februar sowie am 5. und 19. März. Der Zugangslink in den Gebetsraum ist auf der Internetseite des Dekanats Gräfenberg www.graefenberg-evangelisch.de und auf der Seite der Kirchengemeinde Egloffstein www.egloffstein-evangelisch.de zu finden. red