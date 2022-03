In seinem vierten Soloprogramm rüttelt Stefan Waghubinger an Türen, begegnet Plüschelefanten und antiken Göttern, schießt auf Rasenroboter und ist endlich einmal ein Gewinner. Kein Wunder, spielt er doch gegen sich selbst Monopoly. Dabei kommt er auf die spieltheoretische Einsicht: „Wenn man beim Würfeln kein Glück hat, muss man sich beim Würfeln mehr anstrengen“.

Zu erleben ist Waghubinger am Freitag, 25. März, 20 Uhr, im Jungen Theater Forchheim . Sein Motto: „Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen“. Dabei entstehen wieder einmal Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und komisch zugleich, zynisch und warmherzig, banal und erstaunlich geistreich.

„Es gibt nur wenige Kabarettisten, die es mit Waghubingers Formulierungskunst aufnehmen können – und es gibt nur ganz wenige Kollegen, bei denen geschliffene Texte so federleicht durch den Saal schweben“, hieß es einmal über ihn. Und Waghubinger selbst sagt von sich nur, er betreibe österreichisches Jammern und Nörgeln, aber mit deutscher Gründlichkeit. Jedenfall hat er damit zahlreiche Kleinkunstpreise gewonnen (u.a. 2021 den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg). Karten gibt es bei allen an das Reservix Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen, in Forchheim z.B. in der Lotto-Annahmestelle Kefferstein sowie jederzeit online unter www.jtf.de. red