Die Ökologische Land-Akademie (ÖLA) Feuerstein bietet jährlich einen Zertifikatslehrgangs „Der Wald und Du“ an. In diesem Jahr waren es fünf Teilnehmerinnen, die sich an zwölf intensiven Kurstagen mit einem der wertvollsten Ökosysteme – dem Wald – beschäftigten. Nun wurden die Zertifikate zur Waldmediatorin von Pia Keller, der organisatorischen Leitung des Kurses, übergeben.

Waldmediatoren verstehen sich sowohl als Vermittler von Waldwissen als auch als Mittler zwischen Waldbesitzern, Jägern, Erholungssuchenden und anderen Nutzern des Waldes . Gerade in Zeiten eines rasanten sozial-ökologischen Wandels und nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie rücke der Wald zunehmend in das Interesse der breiten Öffentlichkeit. Deshalb komme den Waldmediatoren als Wissens- und Interessenvermittler eine immer wichtigere Rolle zu, so Pia Keller.

Um die anspruchsvolle Aufgabe der Wissens- und Interessensvermittlung erfüllen zu können, bedarf es nicht nur einer interdisziplinären Betrachtung des Waldes , sondern auch pädagogischer und persönlicher Kompetenzen.

Referenten waren Sibylle Appoldt (Umweltingenieurin, Wald-, Natur- und Umweltpädagogin), Johannes Brehm (Jäger und Waldpädagoge), Michael Bug (Revierleiter am Forstrevier Pretzfeld), Christian König (Forstwirt und Waldklima-Experte) und Saskia Ostner (Holzbildhauergesellin und Ökologin). red