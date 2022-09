Die Obstgenossenschaft Pretzfeld und der Landschaftspflegeverband Forchheim arbeiten gemeinsam für den Erhalt von Streuobst. Um die Streuobsternte wirtschaftlich zu gestalten, wurden mit staatlichen LNPR-Fördergeldern Obstschüttler und Obstsammler angeschafft. Der Seilschüttler wird über eine Drei-Punkt-Kupplung an den Traktor hinten angebaut. Nach Einschalten der Zapfwelle führt das Zugseil eine Hin- und Herbewegung aus. Wie aus einer Pressemitteilung der Obstgenossenschaft hervorgeht, wurde ebnso ein motorbetriebener Obstsammler angeschafft. Dabei wird das Obst in Kisten gesammelt, die in einen Anhänger geleert werden. Die Obstgenossenschaft in Pretzfeld (Trattstraße 7) verleiht die Geräte. Eine Ausleihe ist Montag bis Freitag zu den Öffnungszeiten des Büros möglich. Allerdings sollte zuvor ein Termin unter der Telefonnummer 09194/79590 vereinbart werden. Der zweite Standort zum Ausleihen befindet sich in Wohlmuthshüll bei Reinhard Friedrich. Termine unter 0170/6393325. red