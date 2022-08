Nach zwei Jahren mit verkleinertem Programm bietet die Spielvereinigung Obertrubach heuer wieder das gewohnte komplette Kirchweih-Programm, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Mit einem umfangreichen Sport- und Unterhaltungsprogramm wartet die SpVgg Obertrubach bei der traditionellen Kirchweih vom Freitag, 12., bis Montag, 15. August, am Sportheim auf.

Rund 100 freiwillige Helferinnen und Helfer kümmern sich an den vier Kirchweihtagen um den reibungslosen Ablauf am Fest- und Sportgelände.

Programm

Neben dem Spiel des neuen SG Oberes Trubachtal Bärnfels/ Obertrubach gegen SpVgg Simmelsdorf-Hüttenbach gehört das Aufstellen des Kirchweihbaums am Samstag ab 17 Uhr, der Stimmungsabend mit „Die Stadelhofner“ ab 20 Uhr (Eintritt drei Euro), der Familiennachmittag am Sonntag und das traditionelle „Küchla zam spieln“ am Montag ab 17 Uhr zum Programm. red