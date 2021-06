Die Gemeindeverbindungsstraße von Oberfellendorf nach Albertshof ist ab sofort für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. Es besteht auch keine Wendemöglichkeit. Landwirte können beidseitig bis zur Baustelle zu ihren Feldern fahren. Grund der Sperrung, die bis zum 25. Juni dauern wird, sind Tiefbauarbeiten im Rahmen der Gesamtsanierung der Wasserversorgung des Marktes Wiesenttal. Es erfolgt die Einbindung der Befüllleitung zum Hochbehälter am „Hohen Kreuz“ in die Verbindungsleitung Albertshof – Oberfellendorf am Ende des „Langen Tals“. Eine Umleitung erfolgt über die Staatssstraße (St 2186) und Kreisstraße (FO 39) in Richtung Gößmannsberg. Foto: Paul Pöhlmann