Auf Hegeschauen zeigen die Waidmänner ihre Abschüsse der Saison. Anders als im Südwesten sind in Bayern die Präsentationen der Geweihe noch staatlich verpflichtend. Zur ersten Hegeschau nach der Corona-Pause hatte die Kreisgruppe Forchheim des Bayerischen Landesjagdverbandes und die untere Jagdbehörde des Landratsamtes Forchheim zur öffentlichen Hegeschau in das Sportheim in Weingarts eingeladen.

Die Öffentlichkeit konnte dabei die ausgestellten Jagdtrophäen des Jagdjahres 2022/23 besichtigen und Informationen über das Jagdwesen im Allgemeinen einholen.

Die Hegeschau ist im Jagdrecht verpflichtend, sie soll über die Entwicklung der Wildschadenssituation, die Waldverjüngung, die Erfüllung der Abschusspläne, die körperliche Verfassung des Wildes und über die strukturelle Entwicklung der Wildbestände informieren. Die Hegeschau der Jäger ist letztlich ein wichtiger Beitrag zur Umweltinformation.

Mit der Hegeschau wird das alte Jagdjahr abgeschlossen und das neue begonnen. Die Redner betonten die Bedeutung der Hege für die Natur. Es sei nicht hinnehmbar, dass die Jagd allein auf das Erlegen von Tieren reduziert werde. Das Jagen sei die geringste Aufgabe, die ein Jäger zu erfüllen habe, hieß es. Waidgerechtigkeit, Hege, Pflege und Verantwortung seien Werte, die untrennbar mit der Jagd verbunden bleiben müssen. Das wesentliche Element der Jagd sei die Hege. Sie erhalte und fördere die Lebensgrundlage aller Wildtiere . Es müsse für ein vernünftiges Miteinander von Wald , Wild und Mensch gesorgt werden. Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Dittmann betonte, dass alle Landnutzer zusammenstehen müssten, damit die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden könnten.

Kreisjagdberater Erich Fiedler gab einen Überblick über die erlegten Wildtiere in den Hegegemeinschaften des Landkreises Forchheim. Er berichtete, dass die Abschusszahlen eingehalten wurden. Bei den Wildschweinen wurden im vergangenen Jagdjahr insgesamt 477 Stück erlegt, zehn Prozent davon durch Unfälle im Straßenverkehr.

Themen wie Klimawandel und daraus resultierende Trockenheit machen es dem Wald aktuell nicht gerade einfach. Nicht außer Acht zu lassen sei aber der Druck auf das Wild, der durch die Freizeitgestaltung der Menschen wie Radfahren und Joggen zu jeder Tages- und Nachtzeit und Hundehalter , die ihre Hunde frei laufen lassen, gerade in den Brut- und Aufzuchtzeiten.

„Wir Jägerinnen und Jäger helfen gerne, Waldumbau mitzugestalten, aber nur mit der Büchse können weder Wald noch Natur gerettet werden. Wir alle haben einen Schöpfungsauftrag zu erfüllen und wollen einen artenreichen, gesunden Wildbestand und unsere Natur für nachfolgende Generationen erhalten“, sagte Dittmann.

Neben den Kurzreferaten und aktuellen Informationen des Landesjagdverbandes, der Unteren Jagdbehörde sowie Informationen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Borkenkäfersituation und der daraus resultierenden Naturverjüngung auf Schadflächen stand in diesem Jahr ein Vortrag von Amtsveterinärin Helena Meßlinger zum Thema Afrikanische Schweinepest (ASP) im Vordergrund. „Noch sind wir nicht direkt betroffen, aber die Einschläge rücken näher und näher“, berichtete die Tierärztin vom Landratsamt. Man müsse alles tun, um einen Ausbruch zu verhindern.

Zum Schluss sagte Fachbereichsleiter Jürgen Kupfer von der Unteren Jagdbehörde nach 18 Jahre „ade“. Er geht bald in den Ruhestand. Er bedankte sich bei allen Verantwortlichen und Jägern für ein immer konstruktives und faires Miteinander. Die Jagdhornbläser der Kreisgruppe Forchheim unter der Leitung von Hornmeister Gerhard Kaul ließen es sich nehmen und spielten ihm zu Ehren die „Ehrenfanfare“ auf. Sie hatten die Hegeschau auch durch ein Signal eröffnet. tw