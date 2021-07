Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin in den Morgenstunden am Montag bei einem Auffahrunfall auf der A 3 erlitten. Ihr Ford Fiesta war danach ein Totalschaden . Um 6.45 Uhr war die 28-Jährige in Fahrtrichtung Würzburg auf der mittleren Spur unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Behringersdorf und Nürnberg-Nord hatte sie nach eigenen Angaben einen Ohnmachtsanfall. Ihr Fahrzeug geriet auf die rechte Spur und fuhr ungebremst in das Heck eines Sattelzugs. Dessen Fahrer bemerkte einen kurzen Ruck, sah im Rückspiegel den Wagen unter seinem Auflieger stecken und brachte sein Fahrzeug auf der Standspur zum Stehen. Die 28-Jährige konnte sich selbst ohne größere Verletzungen aus dem zerstörten Auto befreien. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. pol