Als am Dienstagnachmittag eine 27-jährige Skoda-Fahrerin in Forchheim von der Bügstraße in die Adenauerallee abbog, hat sie einen 57-jährigen vorfahrtsberechtigten Opel-Fahrer übersehen. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro.