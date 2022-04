Im Alter von 90 Jahren ist der frühere Schulleiter , Zweite Bürgermeister , Heimatforscher und Ehrenbürger Josef Seitz verstorben. Generationen von Schülern, die politische Gemeinde, die Pfarrfamilie von St. Kilian und viele Mitbürger, denen er mit seinen Talenten immer zu Diensten stand, uneigennützig und bescheiden, denken an ihn in Trauer und mit großer Dankbarkeit. Josef Seitz war mit seiner schier unerschöpflichen Schaffenskraft ein Glücksfall für Pretzfeld .

Der Werdegang

Die Liebe zur Heimat war ihm offenbar in die Wiege gelegt. Josef Seitz stammte aus einer Landwirtsfamilie in Drosendorf. Er wählte den Beruf des Lehrers, war zunächst 1957 als Aushilfslehrer in Pretzfeld tätig und bekam dann eine Festanstellung. 1964 wurde ihm die Leitung der späteren Walter-Schottky-Schule übertragen. An seiner Seite Ehefrau Betty. Ihre Familie wurde in Nürnberg ausgebombt und Betty ging als Erntehelferin nach Pretzfeld . Beide lernten sich kennen und hielten sich die Treue bis zur diamantenen Hochzeit in einem Seniorenheim in Forchheim. Josef Seitz betonte immer wieder, dass sein vielfältiges (ehrenamtliches) Schaffen ohne die Hilfe seiner inzwischen verstorbenen Frau nicht möglich gewesen wäre.

Dieses Schaffen trug Früchte im Gemeinderat, dem er 23 Jahre angehörte, davon zwölf Jahre als Zweiter Bürgermeister , in 30 Jahren Vorsitz im Pfarrgemeinderat, als Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung, als Chronist und Ortsheimatpfleger ab 1968, als Kreisarchivpfleger im damaligen Landkreis Ebermannstadt und als Autor von Publikationen in der Orts- und Heimatforschung. Mit Freude und Stolz begleitete er die Sicherung des Nachlasses des neoimpressionistischen Malers Curt Herrmann im Schloss Pretzfeld , und bei der Begründung des Kirschenfestes auf den Kellern sowie der Partnerschaft mit Bretzfeld in Württemberg war er ein gefragter Ratgeber.

Jüdisches Leben erforscht

Ein besonderes Anliegen war Seitz die Erforschung des Leben der Juden in der Region. So auch in Hagenbach, wo es heute z.B. mit dem Friedhof noch Zeugnisse gibt. Einen für die Hauswasserversorgung genutzten Keller erkannte der Heimatforscher als Mikwe, das jüdische Ritualbad. Der Fund veranlasste sogar den obersten Ausgrabungsleiter des Staates Israel, Ronny Reich, nach Pretzfeld zu kommen.

Für all die Verdienste wurden Josef Seitz 2002 das Bundesverdienstkreuz und die Ehrenbürgerrechte seiner Heimatgemeinde verliehen. Er kommentierte das bescheiden mit den Worten: „Ich sehe meine Arbeit als Dienst am Bürger an und dazu kommt die Liebe zur Heimat.“