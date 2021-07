Bei der wegen Corona oft verschobenen Meisterprüfung des Deutschen Karate Verbandes erhielten sechs Prüflinge aus den Händen der DKV-Prüfer H. Reiner Thiemel und Helmut Stadelmann ihre Ernennungs-Urkunden.

H. Thiemel merkte in seinem Schlusswort an, dass das in allen Facetten gezeigte Karate über den geforderten Prüfungsvorgaben lag. Nach stundenlangen Prüfungen erkämpften sich Alexander Regus, Dojo Neuses, den 2. Dan, Thorsten Lehmann, Dojo Neuses, den 4. Dan, Nadine Schauer, Dojo Neuses, den 1. Dan, Sabrina Hofmann, Dojo Weilersbach, den 5. Dan, Anna Knauer, Dojo Weilersbach, den 4. Dan und Christian Mayr Dojo Poxdorf den 1. Dan.

Helmut war sichtlich stolz auf seine Karateka, die alle Fähigkeiten von ihm gelernt hatten.

Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.karatekampfkunst.de. red