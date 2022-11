Im Kreislehrbienenstand Lützelsdorf war was los. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV), Kreisgruppe Forchheim, nutzte das Angebot der Imker im Landkreis Forchheim, die Einrichtung für eine Kinderveranstaltung – Bau von Nistkästen – zu nutzen.

Organisator war Konrad Wirth vom LBV, unterstützt von seinen Kollegen, unter anderem vom Vorsitzenden Helmut Schmitt. Die Bienen hatten sich schon in die Wintertraube zurückgezogen und damit für die Kinder und deren Begleitung Platz geschaffen. Trotzdem wurde es eng für die zwölf Kinder mit ihren Mamas und Papas.

Das Material für die Vogelhäuschen war gut vorbereitet für den Zusammenbau durch Kinderhände. Klopfen, Hämmern und Bohren hielt sich in Grenzen, und ein konzentriertes Arbeiten setzte ein. Ein extra Platz fürs Anmalen war vorbereitet, so dass die Kleckerei beherrschbar blieb. Alle machten begeistert mit und bemalten ihre Vogelhäuser am Schluss individuell.

Burghard Kapuschinski und Wolf-Dietrich Schröber von den Imkern achteten auf Inventar und sorgten für Getränke und Kuchen. Auch kamen sie nicht aus der Verantwortung, extra auf Wunsch der Kinder mit ihnen zusammen einige Nistklötze für Wildbienen herzustellen – eine Ergänzung zu den Aktionen der Vogelschützer .

Alle waren zufrieden und wollen nächstes Jahr wieder dabei sein. Kinder, Eltern und auch die LBV-Kreisgruppe Forchheim und der Imker-Kreisverband hoffen, dass im nächsten Frühling alle „Wohnungen“ von verschiedenen Vogel- und Bienenarten angenommen werden. red