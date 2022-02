Derzeit werden deutschlandweit auf einer Fläche von etwa 2,4 Millionen Hektar Energiepflanzen angebaut, auf etwa 66 Prozent davon wird Substrat für Biogasanlagen produziert. Aufgrund seiner pflanzenbaulichen und technologischen Vorteile bildet Silomais (Energiemais) mit über 70 Prozent den größten massebezogenen Substrateinsatz in Biogasanlagen. Jedoch ist es im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaftsweise das Ziel, das Artenspektrum an Energiepflanzen auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen zu erhöhen und damit die Anbauvielfalt zu steigern. Durch ihre mehrjährige Standzeit können sie einen positiven Beitrag zum Boden-, Wasser- und Klimaschutz leisten. Ein Online-Vortrag gibt einen Einblick über die Vielfalt der am Technologie- und Förderzentrum untersuchten mehrjährigen Energiepflanzen. Der Vortrag findet am Donnerstag, 24. Februar, von 9 bis 10 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt unter www.landschafftenergie.bayern/veranstaltungen/energiepflanzen. red